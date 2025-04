Lukas e Thiery, do Sesi, são convocados para treinos da Seleção

O ponteiro Lukas Bergmann e o central Thiery, do Sesi Bauru, estão entre os atletas convocados pelo técnico Bernardinho para os treinos da Seleção Brasileira masculina de vôlei visando a disputa da Liga das Nações (VNL) 2025. Na primeira lista, divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) nesta quinta-feira (24), foram chamados 13 atletas, incluindo o oposto Darlan, que se despediu do Sesi após seis temporadas defendendo o clube.

Os atletas convocados por Bernardinho já não têm mais disputas por suas respectivas equipes nesta temporada. Os primeiros treinos serão realizados em Saquarema, no Rio de Janeiro. O Brasil estreia na VNL no dia 11 de junho contra o Irã, no Maracanãzinho, na capital fluminense.

O técnico da Seleção ainda convocará jogadores brasileiros que permanecem competindo em torneios no País e no Exterior. A Liga das Nações será realizada entre 11 de junho e 3 de agosto. Na primeira semana, o Brasil enfrenta, além do Irã, também Cuba, Ucrânia e Eslovênia.