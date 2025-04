Projeto Karatê Cidadão traz 16 medalhas do Campeonato Paulista

O Projeto Karatê Cidadão, desenvolvido pela Associação de Karatê Shotokan de Bauru e Bauru Tênis Clube (BTC), com apoio da Semel, conquistou 16 medalhas no último final de semana, na 4.ª Etapa do Campeonato Paulista de Karatê. A competição foi promovida no Ginásio Neusa Galetti de Marília. Ao todo, 32 alunos participaram, e a equipe trouxe para Bauru quatro medalhas de 1.º lugar, uma de 2.º e 11 de 3.º. O treinador é José Henrique Camilo.

Foram campeões os jovens Leandro Godinho Pereira, Guilherme Rennó Terenciane, Luis Lopitegui Flores e Carlos Alba Alves, o Cadu, destaque especial da equipe por ter apenas 10% da visão.

A equipe teve uma vice-campeã, Ana Isabela Camargo, e 11 medalhas de 3.º lugar: Rafael Lopitegui, Francisco Neto, Davi Lucas de Souza, Ítalo Noboth Neves, Liz Daijo Ramos, Maria Elisa Catani, Suzete Câmara e Iedson Pacheco Neto (que ganhou três).