Bauru Basket abre venda de ingressos para os jogos das oitavas

Após o jogo 1 da série realizado em São Paulo, o Bauru Basket retorna à Panela de Pressão para dois confrontos seguidos diante de sua torcida. O Dragão enfrenta a equipe do Paulistano na sexta-feira (25), às 19h30, e no domingo (27), às 18h, pelos jogos 2 e 3 das oitavas de final do NBB Caixa. As entradas para acompanhar os duelos já estão à venda pelos seguintes valores: R$ 15 (arquibancada), R$ 70 (cadeiras numeradas) e R$ 90 (cadeiras de quadra). A diretoria solicita que os torcedores também doem 1 kg de alimento não-perecível. Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site da Fast Ingressos (www.fastingressos.com.br); e presencialmente, na RR Store, localizada na avenida Comendador da Silva Martha, 21-80.