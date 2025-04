São Paulo vence o Libertad fora de casa por 2 a 0

Para o segundo tempo, o Tricolor foi a campo com uma mudança. O técnico Luis Zubeldía decidiu sacar Cédric Soares e promover a entrada de Lucas Ferreira. Assim, o São Paulo abriu mão do esquema com três zagueiros, passando a contar com Ferraresi como lateral direita e um trio de ataque composto por Ferreirinha, Lucas Ferreira e André Silva.

E foi justamente Lucas Ferreira quem abriu o placar para o São Paulo. Em contra-ataque aos 17 minutos, André Silva deu ótimo passe em profundidade para o garoto, que arrancou em velocidade, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para marcar seu primeiro gol como profissional e colocar o Tricolor em vantagem.

Dois minutos depois de abrir o placar, o São Paulo sofreu um duro baque. A bola bateu no braço de Wendell dentro da área e, após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti a favor do Libertad. O que ninguém esperava era que Melgarejo fosse para a cobrança sem tomar distância e carimbasse o travessão.