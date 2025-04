Beneficência Portuguesa inaugura ressonância com uso de IA

Em cerimônia realizada nesta quarta-feira (23), às 10h, o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru inaugurou um aparelho de ressonância magnética com uso de inteligência artificial (IA), o primeiro equipamento do Brasil com a nova configuração de 1,5 Tesla, desenvolvido com magneto selado e inteligência artificial. A novidade começa a valer para exames e serviços de diagnóstico por imagem a partir da próxima segunda-feira (28).

Os principais benefícios da moderna máquina de ressonância, segundo a assessoria de comunicação do hospital, são o diagnóstico mais rápido e preciso, a redução no tempo de aquisição das imagens de 30 minutos para entre 5 a 10 minutos e conforto aos pacientes. Também foi apontado que o aparelho é mais silencioso.

O investimento da Beneficência conta com IA e deep learning, também conhecido como "aprendizado profundo", que é quando a máquina é capaz de reconhecer padrões complexos e fazer associações de forma semelhante aos humanos. O equipamento é fabricado na Alemanha pela multinacional Siemens Healthineers, sendo o primeiro desse modelo comercializado na América Latina, de acordo com o departamento.