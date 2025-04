Interdições na avenida N.Sª de Fátima voltam a causar reclamações

As constantes interdições na avenida Nossa Senhora de Fátima, em Bauru, têm provocado impactos negativos ao comércio instalado na via, segundo lojistas que procuraram a reportagem. Desde o início da revitalização, no final do ano passado, empresários questionam as decisões tomadas sobre o trânsito que, segundo eles, atrapalham também os condutores. Desta vez, o problema está em torno das canaletas, responsáveis pelo bloqueio total de quadras, onde o fluxo de fregueses caiu quase a zero.

É o que relata Maria Fernanda Capelli, proprietária de um salão de beleza localizado na quadra 6 da avenida Nossa Senhora de Fátima. O estabelecimento fica no meio de uma quadra interditada do dia 28 de março até 9 de abril.

"As pessoas vinham de um lado e encontravam tudo fechado. Do outro, também. Isso afastou muita gente. O movimento caiu muito", explica. A situação, de acordo com ela, comprometeu o faturamento da semana, que foi praticamente nulo. Diante do impacto financeiro, Fernanda não descarta ter de trocar o endereço do seu estabelecimento. "Vou ver como vai ser este mês. Mas o que era para ter entrado (na semana em questão), simplesmente não entrou", diz.