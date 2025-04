Papa Francisco foi um grande líder em nome da paz, diz dom Rubens

“O Papa era o mesmo na parte pública e privada. Ele era daquele jeito, daquela simplicidade. No almoço, junto com todo mundo, sem muito protocolo. Me tocou essa autenticidade dele. Foi assim também em Roma, na visita ad limina, uma visita oficial ao Papa. E tivemos com ele, em outra ocasião, lá na Santa Casa de Santa Marta, onde ele mora. A mesma coisa, sem esses protocolos”, reitera.

Na ocasião, ele estava muito preocupado com a guerra na Ucrânia, no Oriente Médio. “Foi um homem santo de fato, um homem de Deus”, garante. Sobre o Laudato Si, documento que trata do meio ambiente, dom Rubens acredita que será seguido, independentemente do próximo Papa.

“Essa preocupação com a humanidade é uma preocupação da Igreja, não era do Papa. Se Deus criou o mundo, tudo é dele. Nós temos que cuidar e dar continuidade. E a gente sabe a causa da destruição. A Igreja, necessariamente, tem de falar nesse assunto, independente do Papa. Claro que o modo, o estilo, vai de cada um. E como dizia Bento XVI, que era mais tradicional, não adianta o ar limpo, o rio limpo e o homem poluído. É despoluir tudo. Despoluído em si, nos relacionamentos, na relações entre os países. Despoluído da guerra, do ódio, da rivalidade, da ambição etc. Essa é a ecologia integral”, finaliza dom Rubens, ao tratar, inclusive, o tema (ecologia integral) que balizou a Campanha da Fraternidade deste ano.