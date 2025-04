Bauru terá missa pela alma do Papa Francisco, nesta segunda

Cercado por fiéis católicos, o bispo de Bauru Dom Rubens Sevilha, junto ao clero, preside nesta segunda-feira (21), às 19h, a missa em sufrágio da alma do Papa Francisco, na Catedral do Divino Espírito Santo, localizada na Praça Rui Barbosa, no Centro.

Tradicional na Igreja Católica, a cerimônia tem como objetivo rezar pela alma da pessoa falecida, lembrando as boas obras feitas por ela, por exemplo. Trata-se de uma expressão de amor e caridade cristã. “Queremos agradecer a Deus também pela pessoa que ele era e por tudo aquilo que ele fez”, explica Dom Rubens, que esteve com o Papa Francisco por três vezes.

As celebrações seguem as diretrizes do Vaticano até o sepultamento do pontífice. No Vaticano, a missa em sufrágio ao pontífice está marcada para as 14h (horário de Brasília). Será na Basílica de São João de Latrão e presidida pelo cardeal Baldo Reina.