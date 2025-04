Du Mauad: Hugo Calderano é campeão do mundo!

O mesa-tenista brasileiro conquista um título inédito e histórico...

Inédito e histórico! Hugo Calderano é campeão da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa 2025, em Macau, batendo o número 1 do mundo na final. O mesa-tenista brasileiro faz história ao conquistar o maior título de sua carreira e o primeiro troféu das Américas na competição, derrotando os melhores do mundo na campanha. Calderano colocou, mais uma vez, o seu nome na história do tênis de mesa mundial. Pra conquistar o maior troféu de sua carreira, o brasileiro derrotou os três melhores do ranking mundial. Na final, ele superou o chinês Lin Shidong, número 1 do mundo, por 4 sets a 1, com parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5. Na semifinal, havia superado Wang Chuqin (ouro em Paris-2024) e nas quartas o japonês Harimoto Tomokazu. Uma campanha simplesmente espetacular e que não deixa nenhuma dúvida sobre a qualidade de jogo do Hugo Calderano...

A final começou equilibrada, mas Lin começou a se impor com o backhand e conquistou uma boa vantagem ao final do primeiro set, vencendo por 11/6. No segundo set, Calderano ajustou sua tática, indo mais para o forehand do chinês. A mudança deu certo. O brasileiro foi melhor e fechou em 11/7. O terceiro set foi repleto de reviravoltas, e o jovem chinês continuou a oscilar. Calderano abriu 7/5, Lin reagiu e virou pra 9/7, mas o carioca colocou sua experiência em quadra e venceu por 11/9. O brasileiro atropelou no quarto set por 11/4 e fechou a conquista histórica com11/5 no último set...