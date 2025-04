IPMet: Páscoa e Tiradentes devem terminar sem chuvas em Bauru

Com temperaturas amenas, céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva, o domingo de Páscoa será tranquilo para os bauruenses, segundo os radares do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet).

Neste domingo (20), por conta de uma frente fria que se desloca pelo estado, os termômetros devem variar entre 19 graus e 27 graus, sem probabilidade de chuva em Bauru.

Já na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, o céu deve ter pouca nebulosidade e não há previsão de chuva. Com o afastamento da frente fria, as temperaturas continuam oscilando, com mínimas de 16 graus e até 29 graus de máximas.