Bauru Basket recebe o Botafogo na última rodada de classificação

Neste sábado (19), às 17h, o Bauru Basket enfrenta o Botafogo pela 34ª e última rodada da fase de classificação do NBB Caixa. O confronto será no ginásio Panela de Pressão, com transmissão ao vivo da TV Cultura.

Com 19 vitórias em 33 partidas, o Dragão ocupa a 5ª colocação, mas luta para terminar o returno no G4. Para isso, precisa vencer o duelo em casa e torcer por uma derrota do Brasília diante do São Paulo, em jogo que acontece no mesmo horário. O time carioca, por sua vez, irá apenas se despedir da atual temporada, pois já não tem chances de avançar aos playoffs.

No primeiro turno, as equipes protagonizaram um duelo equilibrado, com vitória do Botafogo na prorrogação por 93 x 92. Diante disso, o técnico Paulo Jaú reforça o compromisso do elenco: "Não será um jogo protocolar, mesmo que o adversário não tenha mais chances. Vamos entrar ligados, buscando a melhor colocação possível e, principalmente, usando esse jogo como preparação para os playoffs. Contamos com o apoio da torcida para criarmos esse clima de decisão já a partir de sábado", destacou o treinador (que terá todos os atletas à sua disposição).