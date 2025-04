É a Páscoa da Ressurreição do Senhor

Hoje e nos próximos cinquenta dias a Igreja canta solenemente na Liturgia: "Cristo ressuscitou, aleluia!" A Páscoa da ressurreição de Cristo enche de alegria o céu e a terra; está mais uma vez demonstrado o poder de nosso Deus e Salvador. Ninguém Lhe tirou a vida, Ele mesmo a ofereceu ao Pai por nós. De Jesus é esta oração dirigida ao Pai: "Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável, aleluia!" (Sl 138,18.5-6). Foi assim que São Francisco de Assis entendeu quando disse: "Cristo deitou-se para dormir e levantar-se depois na madrugada da Ressurreição".

Se hoje mais uma vez nos alegramos porque Cristo Nosso Senhor ressuscitou, nos alegramos também porque Ele alcançou para nós a redenção e a ressurreição. Não é senão por sublime experiência mística que Santo Agostinho se expressou numa forma que poderia ser mal-entendida como um paradoxo no mínimo irreverente. "Ó feliz culpa, a de Adão, que nos trouxe tão grande Salvador!" Na força da ressurreição do Senhor ressuscitamos com Ele, entendemos o sentido último de nossa vida e assistimos a esperança iluminando a face da terra. Toda a criação se alegra com a certeza de sua própria restauração operada pelo Ressuscitado, como afirma São Paulo, na esperança "de ela também ser libertada da escravidão da corrupção para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus" (Rm 8,23). E nós, cristãos, criados por Deus, redimidos por Cristo e santificados pelo Espírito Santo, podemos caminhar por este mundo de cabeça erguida, louvando a Deus, amando-nos uns aos outros e cuidando da criação. Tudo assim como diz a Palavra de Deus: "Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas" (Mt 22,37-40). Esta Palavra de Deus ordena em Gênesis 2,15: "cultivarás e guardarás a criação".

As passagens do Novo Testamento que se referem à ressurreição de Jesus, notadamente dos quatro Evangelhos, falam das aparições de Jesus ressuscitado, do sepulcro vazio, da fé na ressurreição e do seu anúncio. O Evangelho deste domingo da Páscoa é de São João 20,1-9. Tendo presente este Evangelho, São João apresenta a fé pascal num crescendo que vai se aperfeiçoando: "do ver sem crer" (20,1.5.6) para o "ver e crer" (20,8.25.27-29a) até o "crer sem ver" (20.29b). Maria Madalena foi de madrugada ao sepulcro de Jesus e viu que a pedra tinha sido retirada. Ela voltou correndo indo ao encontro de Simão Pedro e João, informando-lhes que o sepulcro estava vazio e não sabia onde tinham levado o Senhor. João saiu correndo para ver e chegou antes, esperando que Pedro, que era mais velho, chegasse também para deixá-lo entrar no sepulcro por primeiro. Depois, João entrou, viu os sinais - as faixas de linho e o pano com que foi coberto, tudo bem dobrado num lugar à parte - e acreditou. Noutra ocasião, Tomé precisou ver e tocar com seus dedos as chagas para crer, quando Jesus disse: "Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram". Como João comenta: "De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos". Maria Madalena tornou-se a primeira mensageira da ressurreição de Jesus, foi ela quem por primeiro levou aos discípulos a notícia do sepulcro vazio e do Ressuscitado. Na primeira leitura da santa Missa, tirada dos Atos dos Apóstolos 10,34.37-43, São Pedro tomou a palavra em nome dos Apóstolos e pregou ao povo dando testemunho do que Jesus fez, da sua morte e ressurreição: "Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles O mataram, pregando-O numa cruz. Mas Deus O ressuscitou no terceiro dia, concedendo-Lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido: a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus O constituiu juiz dos vivos e dos mortos". Na segunda leitura - Colossenses 3,1-4 - São Paulo admoesta: "Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto" e afirma: "Vós morrestes e vossa vida está escondida, com Cristo, em Deus", e conclui: "Quando Cristo aparecer, então aparecereis também com Ele, revestidos de glória". Feliz e santa Páscoa!