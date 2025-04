Por que adoramos a Deus no domingo?

A prática cristã de adorar a Deus no primeiro dia da semana suscita questionamentos legítimos. Afinal, a própria Escritura consagra o sétimo dia como o dia de descanso (Êx 20.8-11). Por que, então, a Igreja passou a observar o domingo como o dia do Senhor? Para responder, é necessário considerar o desenvolvimento teológico da revelação bíblica em torno do tema do descanso e da redenção.

CRIAÇÃO E REDENÇÃO NO ANTIGO TESTAMENTO

No Antigo Testamento, o sábado era mais do que um simples dia de descanso; ele simbolizava uma expectativa escatológica. Inicialmente instituído como memorial da criação (Gn 2.3; Êx 20.11), o sábado também passou a representar a redenção, como indicado em Deuteronômio 5.15, onde a guarda do sábado é vinculada à libertação do Egito. Assim, o sábado apontava tanto para o descanso criacional quanto para a obra redentora de Deus. Essa conexão entre descanso e redenção se torna ainda mais evidente nas experiências históricas de Israel. O ingresso na terra prometida, sob Josué, simbolizou uma antecipação do "descanso sabático" (cf. Js 21.44; Hb 4.8-9). Do mesmo modo, os setenta anos do exílio babilônico são descritos como um tempo em que a terra descansava dos seus sábados (2 Cr 36.21), reforçando a relação entre descanso, juízo e promessa redentora.