Ela usa dentadura e o marido não sabe

Os casamentos têm momentos em que a intimidade é quase total, mas tem casos especiais. Uma celebridade entre nós, nunca se levantou primeiro que suas esposas, alegando que o acordar as deixa muito “esquisitas” ou feias. Por contrato, elas devem acordar mais cedo, se banharem e arrumarem, para então começarem a jornada diária juntos. Um velho amigo dizia que a beleza do ser humano, é posta à prova final, na hora em que se acorda com ele.

As dentaduras devem ter momentos de descanso por algumas horas. Mas, e se a pessoa nunca fica sozinha? Muita gente, para não ficar sem dentes na frente da parceria, usa a prótese dia e noite sem parar. Seria como usar sapatos durante o dia e a noite, sem dar descanso para os pés, que tendem a ficar inchados e inflamados.

Uma mulher, ainda jovem, fez uma cirurgia ortognática para reduzir a mandíbula, mas já usava dentadura superior, perdera os dentes muito cedo. Depois de profissionais e amigos ajudarem, sua face ficou linda. Ninguém dizia que usava dentadura superior. E assim casou-se e assim está por muitos anos.

Cada vez mais se aperfeiçoa a reabilitação bucal. A ela foi oferecido recompor os dentes superiores com implantes e os mais recentes avanços tecnológicos para abandonar a dentadura. Aos amigos e profissionais, enviou um recado muito educado e carinhoso. “Meus amigos, eu declino desta generosidade e fico feliz por se preocuparem comigo, mas estou casada a muitos anos, e muito bem-casada, e meu marido nem imagina que uso dentadura! Como mudar agora, como explicar esta omissão todo este tempo? Prefiro não correr o risco de perder o meu amado marido.”