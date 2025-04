De virada, Sesi Vôlei Bauru vence o Jogo 1 contra o Praia Clube

Ao final do jogo, Mayhara foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 21 pontos.

Com a vitória fora de casa, o Sesi Vôlei Bauru está a uma vitória de sua primeira final da liga nacional desde a formação da parceria com o Sesi-SP na temporada 2018/19. A partida de volta será na Arena Paulo Skaf, em Bauru, na terça-feira, 22, às 21h. A entrada é totalmente gratuita, com necessidade de reservar o ingresso pelo Meu Sesi. A retirada de ingressos já está disponível pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/8bbbaa5d-f1bb-4566-8c6e-3f771bfd467f/superliga-de-voleibol-feminina-20242025

Na primeira partida da semifinal, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Mayhara, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.

O primeiro set começa em equilíbrio, com as duas equipes apresentando dificuldades e com mais erros. O Sesi Vôlei Bauru é o primeiro time a criar consistência ofensiva, criando diferença em 9 a 12 em bons contra-ataques, para forçar o primeiro pedido de tempo do Praia Clube. O time visitante abre vantagem de quatro pontos, mas vê a equipe de Uberlândia encostar em três pontos consecutivos na boa cobertura defensiva, levando ao primeiro tempo do Sesi Vôlei Bauru em 16 a 17. A parcial segue muito equilibrada, com leve vantagem do time bauruense em 19 a 21 na segunda parada mineira. O Praia Clube consegue a virada de bola, pontua no bloqueio que pressiona os ataques bauruenses, e empata em 22 a 22, no último pedido de tempo do Sesi Vôlei Bauru. O time de Uberlândia consegue o contra-ataque para fechar em 25 a 23.

O Praia Clube começa a segunda parcial tomando a frente, mas vê o Sesi Vôlei Bauru reagir com boa sequência de saque e bloqueio para abrir 4 a 7 na primeira parada do time mineiro. O time bauruense continua com pressão nos saques e ótimo trabalho de contra-ataques, aumentando a diferença e segurando o Praia Clube em 8 a 14, no segundo pedido de tempo da equipe de Uberlândia. O Sesi Vôlei Bauru cresce e abre nove pontos de vantagem com muitos pontos de bloqueio, mas vê o Praia Clube reagir na reta final, tendo sequência de pontos para encostar em 18 a 23 na primeira parada bauruense. A parada tem efeito e o time bauruense conquista a virada de bola e o contra-ataque para fechar em 18 a 25.

Na terceira parcial, o Sesi Vôlei Bauru mantém a pressão nos bloqueios do set anterior, cresce nos contra-ataques e abre 6 a 9, na primeira parada mineira. O set segue com muito equilíbrio, com vantagem de três a quatro pontos do Sesi Vôlei Bauru, tendo ótimo trabalho de cobertura defensiva e conversão de contra-ataques. Na reta final, o Praia Clube usa seu último pedido de tempo, na tentativa de voltar ao set em 20 a 23. O time mineiro encosta em dois erros seguidos do Sesi Vôlei Bauru, que responde com o pedido de tempo em 22 a 23. O time bauruense responde, faz a virada de bola e fecha o set em 22 a 25 com ponto de bloqueio.