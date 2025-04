Sesi Vôlei Bauru abre semi fora de casa contra o Dentil Praia

Na temporada, o retrospecto de Sesi e Dentil Praia Clube é de equilíbrio. Foram dois encontros na Superliga e cada equipe venceu em seu mando de quadra: 3 a 0 para o Sesi na Arena Paulo Skaf, e 3 a 1 para o Dentil Praia Clube em Uberlândia. Os dois times também duelaram pelas semifinais da Copa Brasil, com triunfo do time bauruense em 3 sets a 1, se classificando para a decisão nacional. O duelo também marca a tentativa do Sesi Vôlei Bauru de alcançar sua primeira final de Superliga.

O time de Bauru chega na semifinal após eliminar o Fluminense numa série muito equilibrada, chegando ao terceiro jogo de desempate. A vitória decisiva foi no Rio de Janeiro, com triunfo bauruense em 3 sets a 1 de virada no Maracanãzinho. Enquanto isso, o Dentil Praia Clube se classificou sobre o Unilife Maringá em duas vitórias por 3 a 1 e 3 a 0.

O Sesi Vôlei Bauru está de volta às semifinais da Superliga. Após bater o Fluminense no terceiro jogo das quartas de final, o time bauruense estreia na semifinal contra o Dentil Praia Clube. O Jogo 1 será nesta sexta-feira (18), às 21h, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, com transmissão do Sportv 2.

Desde o início da parceria com o Sesi-SP em 2018/19, esta será a quarta vez na semifinal. O projeto de vôlei feminino do Sesi-SP, antes da parceria, já alcançou a decisão nacional, na temporada 2013/14. Nas últimas temporadas, a equipe bauruense encontrou o time de Uberlândia duas vezes em seu caminho nos playoffs da Superliga: nas semifinais da temporada 2018/19, e nas quartas de final da temporada 2023/24, com a equipe mineira saindo vencedora nas duas ocasiões.

Com os 20 pontos anotados no Jogo 3 das quartas de final, Roslandy Acosta se tornou a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 264 na temporada da liga nacional. Mayany segue como a principal bloqueadora do time bauruense, com 70 pontos no fundamento, a sexta melhor marca da Superliga. Já Dani Lins é a melhor sacadora do time de Bauru, com 17 aces. Nos passes, Léia se tornou a terceira melhor passadora da liga, com 64,5%, seguida de perto pela líbero do Dentil Praia Clube, Natinha, que soma 64,4%.