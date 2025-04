Centro de Bauru receberá 'faxina' de fios soltos

Com base em um plano estabelecido em conjunto com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), a CPFL e a Secretaria de Obras deflagram, no próximo dia 5 de maio, uma operação para faxinar fios e cabos soltos e irregulares em Bauru. A ação será concentrada inicialmente no Centro da cidade, área com maior número de reclamações. A previsão é que os trabalhos durem 90 dias.

Depois, novas regiões do município serão incluídas na proposta, conforme os resultados da primeira etapa. "A cidade é um organismo vivo. A ideia é testar o plano, aprender com ele e replicar com melhorias nos próximos bairros", informa o promotor de Justiça Henrique Varonez.

De acordo com ele, desde outubro de 2024, o MP, a CPFL e a Secretaria de Obras estão organizando essa operação. Isso porque o município passou a registrar excessivos casos de reclamações e acidentes com fios soltos. Diante do problema, a ideia de limpar campos e fios irregulares foi pensada e planejada.