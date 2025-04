Du Mauad Sports: Brasileirão “sem surpresa” entre os líderes...

Palmeiras brigando pela liderança com o Fla. Santos, Corinthians e São Paulo longe com 4 pontos...

São apenas 4 rodadas disputadas. Ainda restam intermináveis 34 jogos pra cada equipe. Mesmo assim, o Brasileirão já mostra 2 times abrindo vantagem e que serão aos favoritos ao título até a última rodada.

Flamengo e Palmeiras já mostram sinais que são melhores, possuem um elenco mais encorpado e estão bem a frente dos adversários. O Fla lidera com 10 pontos (a mesma pontuação do Verdão) e um saldo de gols absurdo. Na 4ª (dia 16) enfiou um sonoro 6 a 0 no Juventude. O time carioca tem 9 gols de saldo (contra 4 do alviverde). Não custa lembrar a força do Palmeiras. O time de Abel Ferreira venceu o Inter em pleno Beira-Rio, acabando com uma sequência invicta do Colorado. Os outros 3 grandes do futebol paulista estão com 4 pontos. O Corinthians decepciona até aqui, o Santos venceu a 1ª contra o Galo na Vila e o São Paulo empatou os 4 jogos! Nesse ritmo irão brigar no meio da tabela...