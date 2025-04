Entrelinhas

Da base do governo à oposição, grande parte dos vereadores da Câmara de Bauru continuam sem entender o ofício encaminhado à Câmara pela Diretoria Regional de Saúde, chefiada por Fabíola Leão Soares Yamamoto, dizendo ter recebido uma denúncia anônima indicando que o vereador Júnior Lokadora (Podemos) patrocina ações por vagas de internação através de sua assessora, que é advogada.

O estranhamento se deve principalmente ao fato de que o único intuito do ofício é comunicar uma denúncia recebida pela DRS sem que haja qualquer apontamento sobre se a medida é irregular - de fato, nada impede a assessora de advogar contra o Estado. Lokadora, por sua vez, disse à coluna na quarta que não cobra um tostão daqueles que ajuda.

Repercussão

Independentemente do desfecho, fato é que até aqui o tiro do denunciante anônimo saiu pela culatra. Não foram poucos os apoios públicos e reservados que Lokadora recebeu nesta quinta-feira (17). Alguns, admitiu o parlamentar a colegas, de gente com quem nunca nem falou.