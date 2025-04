Corinthians demite Ramón Díaz e conversa com Dorival

O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira (17) a demissão do técnico Ramón Díaz. O argentino de 65 anos não resistiu ao mau desempenho do time nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e foi comunicado de seu desligamento em reunião realizada no centro de treinamento do Parque Ecológico. Dorival Júnior é o favorito para substituí-lo.

A decisão foi tomada pela diretoria apenas três semanas após a conquista do Campeonato Paulista, o primeiro título da agremiação desde 2019. O triunfo sobre o arquirrival Palmeiras teve grande celebração da torcida e do próprio clube, que produziu um documentário sobre a decisão, mas não ofereceu grande sobrevida a Díaz.

Ramón e seu filho, Emiliano, que dividia com o pai as tarefas na condução da equipe, eram questionados internamente desde o ano passado. Balançavam em seus cargos até a sequência de nove vitórias que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileiro e o levou à fase preliminar da Copa Libertadores.