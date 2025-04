Entrelinhas

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) guarda boas expectativas ao Meio Ambiente com a chegada da nova titular da Semma, Cilene Bordezan. A avaliação é de que a secretária tem "visão de fora" para reestruturar a pasta em Bauru - a começar pelo lixo, que Bordezan vê como oportunidade para o energético

Dengue

O vereador Júnior Rodrigues (PSD) se reuniu nesta quarta-feira (16) com o secretário de Saúde Marcio Cidade Gomes para cobrar do governo um plano de ação contra a dengue e melhorias no departamento de psiquiatria das unidades da pasta. O titular da Saúde tem sido cobrado ante a escalada de casos de dengue nas últimas semanas.