Entrelinhas

O encontro vai discutir um projeto que renova um convênio entre a Prefeitura de Bauru e a empresa pública. O texto chegou a ser pautado nas últimas duas sessões, mas acabou adiado ante dúvidas dos vereadores sobre um parecer da Procuradoria do município que apontou para a necessidade de que o plano de trabalho do convênio fosse atualizado a partir da renovação.

Emenda

O vereador Pastor Bira (Podemos) chegou a propor uma emenda que condiciona a renovação do convênio entre administração e Emdurb à atualização do plano de trabalho - alteração que acabou adiada junto com o projeto. De toda sorte, quem se preocupa é a própria empresa pública: sem a aprovação da medida, afinal, a avaliação é de que não haverá recurso para pagar a primeira parcela do 13.º salário entre o final deste mês e maio.