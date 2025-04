Mãos e unhas: você tem dado a atenção que elas merecem?

É normal a gente cuidar bem do rosto, passar hidratante no corpo, mas não ligar muito para as mãos e, sobretudo, para as unhas. A questão é que as mãos são nosso instrumento para tudo: digitar, trabalhar, cozinhar, tocar em alguém.

Fora que podem ficar em contato direto com produtos de limpeza, por isso, não podemos negligenciar.

Já as unhas precisam ser analisadas com atenção, manchas ou descoloração indicam questões na nossa saúde que merecem tratamento. E elas também pedem hidratação, sabia?