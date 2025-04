Queda do preço do café somente em 2026

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimou que as vendas deverão somar R$ 3,36 bilhões na Páscoa. No entanto, esse valor representa queda de 1,4% na comparação com o ano passado, já descontada a inflação. De acordo com a entidade, a principal razão para o recuo é disparada dos preços de produtos típicos da celebração, especialmente o chocolate. Com isso, será interrompida uma sequência de alta nas vendas que vêm desde 2021. O chocolate teve aumento médio de 18,9%, o maior reajuste em 13 anos. A alta é atribuída à valorização do cacau no mercado internacional e à desvalorização do real frente ao dólar, que passou de R$ 5 para R$ 5,80 em um ano.

Economize nas compras nas feiras livres

Muita gente tem hábito de realizar compras em feiras livres. Vamos elencar algumas dicas para economizar nas compras. Planeje suas compras: faça uma lista do que você precisa antes de ir à feira. Isso ajuda a evitar compras impulsivas. Compare preços: dê uma volta pela feira e compare os preços entre diferentes barracas antes de comprar. Compre em grandes quantidades: muitas vezes, comprar em maior quantidade pode resultar em um preço mais baixo. Combine com amigos ou familiares para dividir. Negocie: não tenha medo de negociar com os vendedores. Muitas vezes, eles estão dispostos a dar um desconto. Compre produtos da estação: frutas e verduras da estação geralmente são mais baratas e frescas. Vá no final da feira: os vendedores podem oferecer descontos maiores para vender o que sobrou. Leve sacolas reutilizáveis: além de ser mais sustentável, você pode evitar custos adicionais com sacolas plásticas.