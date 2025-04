Entrelinhas

Já o vereador Arnaldo Ribeiro (Avante) admitiu ter se surpreendido ao descobrir que um de seus projetos - que ampliava a transparência nos processos que tramitam na Secretaria de Planejamento (Seplan) - foi sumariamente vetado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), de quem é vice-líder na Câmara.

...mas pela forma

O descontentamento, disse Arnaldo, se dá não pelos termos do veto, mas pela forma com que o parlamentar recebeu a notícia. "Até na hora de falar 'não' precisamos sentar, olhar no olho e dizer 'não'. Não foi o que ocorreu hoje. Quero acreditar que foi pela correria", lamentou.