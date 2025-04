De virada, Sesi Vôlei Bauru elimina o Fluminense e se classifica

Essa será a quarta participação do Sesi Vôlei Bauru em semifinais de Superliga desde o início da parceria com o Sesi-SP na temporada 2018/19 (2018/19; 2020/21; 2021/22). O time bauruense busca a primeira final do projeto, resultado este já alcançado pelo Sesi-SP na temporada 2013/14. Ao final da partida, Léia foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 20 pontos.

Agora, o Sesi Vôlei Bauru enfrentará o Dentil Praia Clube na semifinal. O confronto começa no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, casa do time mineiro, na sexta-feira, 18, às 21h, com transmissão do Sportv 2.

O JOGO

Na partida decisiva das quartas de final, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com: Dani Lins, Mayhara, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.

O primeiro set começa muito equilibrado, com os times trocando pontos e lideranças. A primeira vantagem é do Fluminense, em 12 a 9, após sequência de pontos de bloqueio, forçando a parada do Sesi Vôlei Bauru. A equipe tricolor tem ótima cobertura defensiva, aumenta a diferença anulando o ataque bauruense, que para novamente em 18 a 12. O sistema defensivo do time de Bauru cresce durante a parcial e ajuda a diminuir a vantagem na reta final, com o Fluminense parando em 23 a 18. Os times trocam pontos e, em erro de saque, o time da casa fecha em 25 a 20.

O Sesi Vôlei Bauru começa o segundo set com defesa mais presente e segura o ataque do Fluminense, além de converter os contra-ataques para forçar o primeiro pedido de tempo do time da casa em 3 a 7. O domínio bauruense segue na parcial, com crescimento na eficiência ofensiva, aumentando a diferença e levando à segunda parada do Fluminense em 5 a 13. O sistema de defesa e contra-ataque do Sesi Vôlei Bauru segue soberano no set, aumentando a diferença durante o set, até fechar em 13 a 25.

Na terceira parcial, o Fluminense começa pressionando no saque e bloqueio e toma a primeira vantagem, mas vê o Sesi Vôlei Bauru voltar a ter boa defesa e contra-ataque, virando o placar em 4 a 6 e forçando a primeira parada do tricolor. O tricolor carioca segue com dificuldade na virada de bola, vê o time de Bauru crescer na parcial e para novamente em 7 a 13. A equipe da casa cresce na parcial, conta com sequência de erros do Sesi Vôlei Bauru na definição, levando à parada do time bauruense em 12 a 18. O Fluminense cresce defensivamente na parcial com a dificuldade do Sesi Vôlei Bauru na virada de bola, com o time bauruense parando novamente em 17 a 19. A equipe bauruense reage, conquista a virada de bola e, no ponto de Lorenne, fecha em 21 a 25.