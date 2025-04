Bauru vira foco do retorno do sorotipo 4 da dengue no Estado

O médico infectologista Marcelo Pesce reforça a necessidade de a população assumir sua parcela de responsabilidade no controle da epidemia e vacinar seus filhos, além de manter quintais, calçadas e terrenos limpos como forma de eliminar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti. "Nesta época do ano, de abril a maio, os casos de dengue tendem a aumentar e só depois, com a chegada do período menos chuvoso e com temperaturas mais amenas, começam a diminuir", alerta.

No entanto, o especialista pondera que, ao menos por enquanto, não há risco de o sorotipo 4 tornar predominante e ser responsável por um aumento expressivo no volume de casos graves e mortes. "A preocupação, de imediato, é para os próximos anos, com eventual aumento de sua circulação. Para tanto, precisaremos de um número maior de amostras analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz, que poderão apontar quais implicações este sorotipo pode ter imediatamente e no futuro", observa.