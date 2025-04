Entrelinhas

Após muita dor-de-cabeça, dúvidas, contas e mais contas com assessores, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) definiu um valor ao usuário para a nova tarifa dos ônibus circulares: R$ 5,75. Na verdade, o preço da passagem deve ser de R$ 6,75, mas a prefeitura vai subsidiar R$ 1,00 - isto é: R$ 0,25 a mais do que o faz atualmente.

Com isso, evita-se que o valor apontado pelo estudo técnico, de R$ 8,09, seja repassado integralmente, o que pesaria demais na conta de quem usa o sistema. A própria prefeita manifestou preocupação com o valor, como noticiou esta coluna na semana passada, durante almoço em restaurante na zona sul ao lado do noivo, o presidente do DAE Renato Purini (MDB), e da mãe, a secretária Lúcia Rosim (Assistência Social)

Viabilidade 1

Pelo patamar do valor e do subsídio encontrados, é bem provável que a prefeita não tenha dificuldades em aprovar o novo aporte sobre a tarifa na Câmara o quanto antes. Às empresas, esse valor não deve ser o ideal, mas recompõe parte dos custos e evita a fuga de usuários.