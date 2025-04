Atleta premiada em Bauru morre em Portugal aos 30 anos

Segundo relatos da tia paterna, Celina Silva Rodrigues, a jovem se mudou para Portugal pela primeira vez em 2020, para jogar pelo time do Benfica. Teve diversas idas e vindas no país europeu, mas nos últimos anos trabalhou como cuidadora de uma idosa. Ela conduzia a senhora à igreja, como fazia aos sábados, quando o carro em que estavam sofreu um acidente em uma curva acentuada. A idosa sobreviveu. Ingrid, porém, morreu no local.

Morreu na manhã do sábado (5), a ex-atleta da equipe AABB/Semel/Fib/Bauru de handebol feminino Ingrid Mayara Batista Rodrigues. Natural de Pindamonhangaba, ela tinha 30 anos e foi vítima de um acidente de trânsito que aconteceu na cidade de Lisboa, em Portugal. A família busca realizar o translado do corpo e, por isso, o funeral e o sepultamento da ex-jogadora ainda não tem data marcada.

A viagem mais recente ao Brasil foi marcada por momentos felizes. Ingrid comemorou o próprio aniversário no dia 16 de março, o do companheiro três dias depois, e se casou no dia 22, cercada por amigos e parentes. A volta para Portugal ocorreu no domingo retrasado (30 de março). Ela havia retomado a rotina de trabalho na segunda-feira, e na sexta recebeu a renovação do visto de permanência por mais cinco anos.

"Ela estava radiante", contou a tia. "Passou por todas as casas da família, visitou as tias e os primos. Estava muito agradecida por tudo”, relembra Celina.

Ingrid havia deixado o handebol para se dedicar à nova carreira em Portugal. Formada em Educação Física, começou cedo no handebol, incentivada pela própria tia, ex-jogadora. “Ela era minha afilhada, minha filha de batismo e crisma. Tinha uma alegria contagiante. Todo mundo aqui está abalado.”