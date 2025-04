Pela primeira vez, Bauru registra o sorotipo 4 da dengue

Pela primeira vez, Bauru registrou a circulação do sorotipo 4 da dengue. O Instituto Adolfo Lutz confirmou quatro casos, informou a Secretaria de Saúde. De acordo com a pasta, são três no Parque Jaraguá e um caso na Vila Industrial. Nestas regiões, foi iniciada a nebulização costal, bloqueio para a eliminação de criadouros e busca ativa de novos casos.

Nos últimos anos, Bauru estava com a circulação dos sorotipos 1 e 2, que permanecem, e neste ano também houve a confirmação do sorotipo 3, consta de texto enviado pela assessoria de imprensa da prefeitura. Portanto, os quatro sorotipos de dengue foram registrados em 2025, o que aumenta o risco de epidemia e a importância da colaboração da população para a prevenção.

Em todos os casos de dengue, assim que o paciente se recupera de uma infecção, ele ganha imunidade ao sorotipo adquirido, ou seja, ele não irá ficar doente novamente pela mesma ‘variação’ do vírus. Mas segue vulnerável a todas as outras linhagens. Ter uma nova vertente da dengue circulando no município quer dizer que menos pessoas têm a proteção natural, o que pode levar ao aumento de casos. Além disso, uma segunda infecção por dengue é sempre mais perigosa que a primeira, daí a preocupação com a chegada de um novo sorotipo para a qual ninguém possui imunidade até então.



Casos