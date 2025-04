Paralisação: servidores de Bauru se concentram no sindicato

Os servidores públicos municipais de Bauru começam a se concentrar na sede do Sinserm, sindicato da categoria, na manhã desta segunda-feira (7), data definida em assembleia para a paralisação de 24 horas. Os trabalhadores reivindicam 27% de reajuste sobre a folha, aumento do vale-alimentação para R$ 1.518,00 e a elevação do abono pecuniário a R$ 579,83.

No entanto, a Prefeitura de Bauru enviou na última segunda-feira (31) para a Câmara um projeto de lei (PL) que prevê 4,83% de reajuste ao funcionalismo. A expectativa é que os trabalhadores saiam da quadra 14 da rua Saint Martin, onde fica a entidade, em passeata até o Palácio das Cerejeiras, a partir das 9h. Uma Base Móvel Comunitária da PM acompanha o protesto.



Índices



O projeto enviado pelo governo Suéllen Rosim (PSD) ao Legislativo contempla a reposição da inflação acumulada do último ano, de 4,83%, para os servidores públicos municipais ativos e inativos da prefeitura, do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev). O pagamento do aumento será retroativo a janeiro, e o impacto financeiro estimado para este ano é de R$ 30,3 milhões, consta do projeto.