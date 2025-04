Du Mauad: querem acabar com o futebol?

CBF cria uma “nova regra” pra punir quem subir na bola...

O futebol está ficando chato. Não é de hoje. Faz tempo. Os “engravatados” da FIFA e da CBF cada dia “inventam” uma nova regra, uma nova recomendação pra tirar a graça do futebol. Agora foi a “Lei Memphis”. Depois do atleta corinthiano subir na bola na final do Paulistão contra o Palmeiras (algo que o Soteldo pelo Santos já havia feito contra o Vasco em 2023), a entidade máxima do futebol brasileiro determinou que serão punidos com cartão amarelo quem fizer isso. Nada de se preocupar com o ‘antijogo’. O que eles querem é deixar o futebol cada vez mais chato. Sem graça. Politicamente correto. Um futebol que dá sono. Os culpados não são apenas os dirigentes. Quem também tem uma enorme parcela de culpa é a mídia esportiva. Uma grande parte dos “entendidos” que nunca chutou uma bola. Que nunca sujou um calção. Que acha que o futebol é “box to box”. Que quer tudo pasteurizado. Tudo limpo. Tudo certinho...





Parece que os que “comandam” o futebol preferem ver o torcedor se portando como se estivesse em uma peça de teatro. Sem emoção alguma. Tem Estádio até colocando placa com os dizeres: “torça sem levantar da cadeira”. É o fim. Torcer sentado! Gezuisssss... Já não se contentaram em tirar o “povão” das arquibancadas. Querem “gourmetizar” o esporte mais popular do mundo. Na cabeça desse povo (dirigentes e mídia ‘politicamente correta’) não haveria lugar em campo pro Garrincha e pro Ronaldinho Gaucho. A arte não deveria ter regras. Quem deu a eles o direito de criar regras onde não se pode (sem o uso da violência) desestabilizar o adversário? Subir na bola, dar uma caneta, aplicar um lençol, fazer uma embaixadinha. Claro que pode. Deve! Deixem o futebol em paz. Vejam alguns casos de outros esportes. No basquete vocês iriam proibir a enterrada. No tênis, a deixadinha não seria permitida. Sacar por baixo seria afastado por 3 meses. Dar uma “zig zira” seria passível de expulsão pra sempre...