Destinos que unem atividade física à natureza

Se você gosta mais de montanha do que de cachoeira, este roteiro é para você. No primeiro dia, você sobe o Pico da Bacia, uma das mais desafiadoras trilhas da região, e no segundo dia, visita a Cachoeira Santo Izidro, uma das mais belas do Parque Nacional da Serra da Bocaina. O pernoite ocorre em uma charmosa pousada nas montanhas, onde você pode aproveitar a tranquilidade e as paisagens deslumbrantes.

Visita à Caverna do Diabo

A Caverna do Diabo, localizada em Eldorado, é a maior caverna do estado de São Paulo e oferece uma visita fascinante às profundezas da terra. O local é totalmente adaptado para o turismo, com iluminação e escadas de acesso que tornam a experiência segura e inesquecível. Após explorar a caverna, o passeio segue para o Vale das Ostras, um lugar repleto de mais de 12 cachoeiras, onde você pode se refrescar e aproveitar a beleza natural da região.

Arvorismo em Socorro

Se você gosta de desafios nas alturas, o arvorismo em Socorro é uma atividade imperdível. Utilizando técnicas horizontais, você percorre um trajeto que liga várias árvores e passa por trechos sobre o Rio do Peixe. A sensação é de caminhar no topo da floresta, com a adrenalina de estar suspenso entre as árvores e a água cristalina abaixo.