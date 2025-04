Veganismo garante benefícios à saúde das pessoas e animais

Já pensou em experimentar mais alimentos crus? Essa é a ideia da alimentação viva, que preza pelas comidas orgânicas cruas, ou seja, não cozidas, que estão em seu estado natural, sem serem processadas ou refinadas. Ela é baseada no conceito de que as altas temperaturas destroem os nutrientes e os fitoquímicos, que são fundamentais para a saúde. Pode-se também incluir nas refeições grãos germinados e frutos frescos e secos.

O adepto desta dieta necessita de uma alimentação rica e balanceada com leguminosas, sementes, frutas, vegetais e cereais. Dessa forma, o indivíduo está menos propenso a desenvolver doenças cardíacas, diabetes, câncer, sobrepeso, obesidade e problemas gastrointestinais, informa Vininha F. Carvalho, editora da Revista Ecotour News.

A filosofia de vida vegana rejeita qualquer alimento ou bem de consumo obtido pela exploração animal. No Brasil, a demanda por produtos veganos está crescendo muito, seja por motivos religiosos, defesa dos animais, ou pela busca por qualidade de vida, cada vez mais pessoas estão aderindo ao veganismo. E isso inclui os animais de estimação!

A presença de cães e gatos nos lares brasileiros aumenta a cada ano. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) mostrou que o Brasil tem a segunda maior população de pets do mundo, com 22,1 milhões de felinos e 52,2 milhões de cachorros. É comum que pessoas vegetarianas ou veganas queiram estender sua alimentação aos animais de companhia.

Mas mesmo este universo apresentando números expressivos, com mais de R$20 bilhões de faturamento no Brasil, o país oferece raras opções de alimentos vegetarianos ou veganos.

Ainda que os cães e gatos sejam vistos como animais carnívoros, o fornecimento de fontes de fibra na dieta, principalmente dos cães, é um procedimento bastante comum. Isto se deve ao fato de as fibras atuarem de forma efetiva no processo digestivo, contribuindo para o bem estar do animal.