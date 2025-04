PIB da região cresce 1,4% em 2024, aponta a Fundação Seade

Deste total, mais da metade resulta das atividades dos setores de comércio e prestação de serviços, cujo PIB saltou de R$ 38,4 bilhões para R$ 40 bilhões em um ano. O valor alcançado pela indústria também foi positivo, com variação de R$ 16,9 bilhões para R$ 17,9 bilhões. Já a agropecuária apresentou resultado negativo, com redução do PIB de R$ 1,8 bilhão para R$ 1,6 bilhão.

O Produto Interno Bruto representa a soma do valor de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período. Trata-se de um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia para mensurar a atividade econômica, que inclui o desempenho de setores como administração pública, agricultura, indústria, serviços e comércio.

Áreas do Estado

O desempenho de Bauru, com alta de 1,4% do PIB, foi o 13.º melhor entre as 20 áreas do Estado consideradas no levantamento da fundação. De outubro a dezembro de 2024, descontados os efeitos sazonais, o PIB da região de Bauru teve queda de 0,8% em relação ao trimestre imediatamente anterior (julho a setembro).

Já no comparativo do quarto trimestre de 2024 com o mesmo período do ano anterior, o decréscimo foi de 1,1%. Em 2024, a região teve 1,9% de participação na composição do PIB paulista, a 13.ª mais significativa das 20 regiões.