Beneficência oferece simpósio voltado para enfermeiras na quarta

Na próxima quarta-feira (9), das 8h às 17h, o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru realizará o Simpósio de Terapia Infusional & Acessos Vasculares, com uma programação voltada para profissionais de enfermagem, tanto colaboradores da instituição quanto externos.

Com um total de 60 vagas disponíveis, o evento será gratuito, sendo solicitada apenas a doação de um kit de higiene, que será repassado posteriormente a entidades assistenciais. "O simpósio visa contribuir com a formação contínua dos profissionais da área, além de colaborar com a comunidade através das doações", explica a gerente de enfermagem do hospital, Nilde Queiroz.

O Simpósio será conduzido pelas enfermeiras Ana Paula Mancini, Cíntia Bonfim e Fernanda Pirotta. Dividido em dois períodos, abordará tópicos cruciais para a prática clínica, com ênfase em terapia infusional e acessos vasculares.