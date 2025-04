Takemi Fugiwara: a encantadora de bebês do Centrinho

Nem ela própria sabe explicar como, mas os pequenos relaxam e dormem em seus braços, mesmo em jejum por conta das operações, situação que costuma provocar muito choro. Pelo poder do acalento, a técnica de apoio educacional, hoje com 74 anos, tornou-se conhecida como "a encantadora de bebês".

Takemi Fugiwara tinha 32 anos quando foi convidada para trabalhar na Unidade Centrinho, referência internacional nas áreas de anomalias craniofaciais e saúde auditiva, que atualmente integra o complexo do Hospital das Clínicas Bauru (HC) de Bauru. Ela ficou por dois anos como estagiária e foi efetivada em janeiro de 1985. Passou por alguns setores antes de chegar ao Serviço de Educação e Terapia Ocupacional do HC, onde descobriu, por acaso, um talento: o de acalmar os bebês que se preparam para passar por cirurgias na instituição.

Takemi já recebeu um troféu do próprio Centrinho como uma homenagem e agradecimento pelos serviços prestados. Ela destaca, porém, que o maior reconhecimento é, sem dúvidas, a gratidão que recebe dos pais das crianças que passam por procedimentos no hospital.

Ela vai se aposentar no ano que vem e está se despedindo, com o coração pesado, do local que trabalha há 42 anos. Ela considera a equipe da instituição sua família e é bastante querida pelos profissionais do HC. Ao JC, ela relembra momentos marcantes de sua trajetória, revela sua rotina e orgulhos que acumulou ao longo dos anos:

JC - Como é sua rotina? Quais são suas principais atividades?