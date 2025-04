'Violência Doméstica': Seconci-SP faz campanha de conscientização

O objetivo da campanha é compartilhar informações, apresentar dados sobre casos de violência doméstica e, ainda, prestar orientações aos trabalhadores sobre como auxiliar uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Com um cenário majoritariamente masculino na construção civil, por vezes, um trabalhador está presenciando uma situação de violência doméstica contra sua filha, irmã ou colega de trabalho e, após as orientações, poderá conduzir a situação da melhor maneira possível.

Em abril, a unidade de Bauru da instituição trabalhará com a temática voltada para a conscientização sobre violência doméstica durante o Diálogo Diário de Segurança (DDS), levando mais informações aos trabalhadores da construção civil. As palestras podem ser agendadas pelo telefone: (14) 3570-1020.

De acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial". Dialogar e conscientizar sobre a necessidade de eliminação da violência doméstica é um dever diário e de todos. Mais do que isso, compartilhar informação é fundamental para reduzir e, até mesmo, encerrar o ciclo de violência contra a mulher, destaca a assessoria de imprensa do Serviço Social da Construção (Seconci-SP).

"Essa temática busca explicar que o respeito cabe em todo lugar e entre todas as pessoas, independente do gênero. Nosso objetivo é que os trabalhadores consigam romper com o ciclo de violência a que muitos podem ter sido submetidos, em algum momento da vida, e evitar que seja reproduzido por eles contra as mulheres em seu entorno. Além disso, eles poderão compartilhar informações sobre essa temática com outros membros da família", afirma Rafael Oliveira, supervisor da Regional Bauru.

Canal de Denúncia

A Central de Atendimento à Mulher é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O "Ligue 180" orienta sobre as leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como a Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Defesa à Mulher (DDM), Defensorias Públicas e Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres. Também informa sobre a localidade dos serviços especializados da rede de atendimento; registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes.

É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do telefone 190.

Serviço