Ainda sem novo radar, IPMet espera aquisição de aparelho em 2025

Em nota, a Unesp informou que mantém diálogo com a Defesa Civil do Estado para ampliar a rede de radares no território paulista e que está "ciente dos esforços" para a viabilização dos recursos necessários para substituição de um de seus radares meteorológicos. "Mas, no momento, não há previsão para a atualização do equipamento", encerra.

O equipamento é uma reivindicação antiga para proporcionar a evolução nas condições de trabalho dos profissionais do IPMet e fornecer dados mais precisos de previsão do tempo, permitindo à Defesa Civil municipal e estadual a antecipação - cada vez mais indispensável diante da urgência climática - da ocorrência de fenômenos meteorológicos extremos, como chuvas e ventos fortes, secas prolongadas, incêndios de grandes proporções e calor ou frio intensos.

Previsto pelo governo do Estado para ser adquirido até o final de 2024, o novo radar meteorológico do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), mais moderno e com ferramentas inovadoras de monitoramento do tempo, ainda não se tornou realidade. Mas a Faculdade de Ciências (FC) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que integra a unidade, espera que o compromisso assumido pelo Executivo paulista seja concretizado até o fim deste ano.

Diretora da FC, Vera Capellini, diz alimentar a expectativa de que a aquisição, uma das prioridades de sua gestão à frente da FC, seja efetivada até o fim de seu mandato, em setembro deste ano. Até lá, ela frisa que os radares atualmente em funcionamento continuarão recebendo as devidas manutenções. "Colocamos, por exemplo, uma cobertura para a chuva não degradar tanto os equipamentos, temos ido para Presidente Prudente, onde está nosso segundo radar, a cada 15 dias", elenca.

Pacote

Conforme o JC divulgou, em junho do ano passado, por meio de convênio assinado entre o Estado e a Unesp, o IPMet passou a ser o responsável pela operação do radar do Instituto de Estudos Avançados do Mar (IEMar) instalado em Ilhabela, no litoral norte paulista. O equipamento foi adquirido por R$ 10 milhões em 2023, dentro do pacote de medidas anunciadas pelo governador Tarcísio de Freitas após as chuvas de fevereiro daquele ano, que deixaram 65 pessoas mortas na região de São Sebastião, além de milhares de ilhados e desabrigados.

No final de 2024, um segundo radar meteorológico, de R$ 4 milhões, foi instalado em Campinas e a expectativa é de outros sete sejam adquiridos para compor uma rede de monitoramento em todo o território paulista, que será controlada pelo IPMet devido à sua expertise, destaca Vera. "O convênio entre a Unesp e a Unicamp já foi formalizado e os quatro radares do Estado de São Paulo já são operados pelo IPMet. Agora, a USP informou que conseguiu recursos para comprar um radar e quem vai operar, ou seja, interligar estes equipamentos, processar todos os dados e enviá-los ao Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos, do governo do Estado, é o IPMet", reforça.