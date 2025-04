Depay quebra jejum e comanda passeio do Corinthians sobre o Vasco

2x0. Aos 26, Yuri Alberto recebeu pela direita e devolveu o presente: tocou para Memphis Depay, que invadia a área pelo outro lado. O camisa 10 bateu na saída de Léo Jardim, que tocou na bola, para ampliar e quebrar um jejum de um mês sem marcar.

Anulado. Aos 13 do segundo tempo, o Corinthians marcou o terceiro com Matheus Bidu após passe de Memphis Depay, mas o VAR encontrou um leve toque do lateral em Puma Rodríguez e Anderson Daronco interpretou como falta.

Mais um anulado. Aos 32, Matheus Bidu recebeu pela esquerda e cruzou para Depay, que dominou e mandou para as redes. O VAR, no entanto, chamou novamente e pegou um impedimento de Yuri Alberto no início da jogada. A bola vai para Depay, que está em posição legal, mas é o zagueiro do Vasco que toca nela e Yuri, que estava em posição de impedimento, fica com a sobra e dá prosseguimento na jogada. Daronco foi ao VAR anulou o gol.