Saúde busca familiares de homem encontrado caído em rua de Bauru

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geisel/Redentor procura pelos familiares de um homem, que foi levado ao local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser encontrado caído em via pública, na região do Parque Bauru, na madrugada deste sábado (5).

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, ele é pardo, tem 1,70m, com idade estimada em cerca de 50 anos e estava com camiseta preta. Também tem tatuagens, sendo uma com o nome “Camila” e a data 14/07/49, na mão. Outras com os nomes “Matheus e Heloísa”, quatro tatuagens com a letra M em vermelho no antebraço. O homem possui ainda tatuagens em uma perna.

Parentes devem procurar a UPA Geisel/Redentor, que fica na rua Antônio Manoel da Costa, quarteirão 10. O telefone é o (14) 3104-1510.