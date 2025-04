Inadimplência de contas de água do DAE cai a 8% em Bauru

A taxa de inadimplência de moradores de Bauru que receberam contas de água do DAE com vencimento ao longo do ano de 2024 e não pagaram o débito foi de 8,22%. O índice refere-se ao valor cobrado pela autarquia e que deixou de ser somado ao total do faturamento no período.

O patamar representa quase metade do verificado em 2022, de 16%. De acordo com os dados mais recentes fornecidos pelo departamento, o inadimplemento em fevereiro de 2025 foi de 9,53%. Este percentual corresponde à água consumida em novembro e lida em dezembro 2024, com vencimento da fatura em janeiro.

Diretor financeiro do DAE, Leonardo de Oliveira Ribeiro explica que, a partir de outubro de 2023, a autarquia implantou uma nova metodologia para apuração da inadimplência, com verificação dos pagamentos sempre no dia 20 de cada mês, o que proporcionou um diagnóstico mais preciso e controle maior sobre os débitos existentes.