Entrelinhas

A Câmara de Bauru chega à sessão desta segunda-feira (7) em clima de tensão entre a base do governo e a oposição e até entre vereadores dos respectivos grupos. O mal-estar ocorre sobretudo diante da votação do relatório pelo arquivamento da Comissão Processante (CP) contra o vereador Eduardo Borgo (Novo), que será votado nesta segunda.

Como mostrou o JC, a CP concluiu pelo arquivamento do procedimento porque os arquivos anexados na denúncia estariam todos corrompidos - são inutilizáveis, portanto. Na semana passada, membros da base apontaram em conversas de corredores para a possibilidade de se requerer perícia sobre o material.

Salários 1

Com vencimentos bastante superiores aos da Prefeitura de Bauru, a Mesa da Câmara apresentou projeto para reajustar o salário dos servidores em 5,06%, maior do que prevê a administração, concedendo ainda um reajuste complementar de 1,5% a partir de janeiro de 2026 "em razão dos limites financeiros do orçamento deste ano". O texto inclui ainda a majoração do vale-compras a R$ 1.730,00.