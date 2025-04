Na boca é cosmético ou medicamento?

As mucosas nos orifícios e na parte interna do tubo que somos, em sua maioria, não tem queratina na superfície. Quando tem, é bem fina, mas na maioria é ausente. Se colocarmos alguns remédios e produtos na boca, podem ser absorvidos e entram no sangue, devido ao grau de permeabilidade das mucosas. Isto inclui as mucosas genitais, dos olhos, nariz, etc.

Nem tudo que se passa na pele, pode-se usar nas mucosas, são situações totalmente diferentes. Os produtos que se passam na boca e outras mucosas não deveriam ser considerados cosméticos e sim medicamentos, pois penetram-nas pela ausência de queratina. A autorização de uso, deveria ser muito mais rígida e científica, e não é.

Outro aspecto muito importante: os produtos que passam na boca, incluindo-se alimentos e bebidas, geralmente fazem isto várias vezes ao dia como os dentifrícios em creme, gel e pasta, os antissépticos, as bebidas alcoólicas, clareadores dentários e muitos outros.