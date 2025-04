Adutora se rompe e forma cratera em bairro de Bauru

Uma adutora se rompeu e formou uma cratera nesta sexta-feira (4), no cruzamento das ruas Pascoal Abiuzi e Cuba, uma importante via de ligação entre a rua Bernardino de Campos e a avenida Castelo Branco, na Vila Giunta, em Bauru. Agentes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb interditaram totalmente o trânsito e técnicos do Departamento de Água e Esgoto (DAE) já estão no local iniciaram os reparos.

Para executar o conserto, será necessário escavar uma grande área de solo, abrangendo as ruas Pascoal Abiuzi, Cuba e parte da rua Fortunato Resta. O fornecimento de água foi interrompido na região.

Em nota, o DAE informou que realiza a intervenção para corrigir o vazamento de água potável. Até que o reparo seja concluído, os bairros Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Pacífico, Giunta, Souto, Jardim Jussara, Vila Bela, parte da Vila Industrial e proximidades poderão registrar intermitências no fornecimento de água e variações de pressão. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados no período da noite, com a recuperação gradativa do abastecimento na sequência.