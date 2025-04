Du Mauad: pra apagar a má impressão...

Nenhum dos 6 paulistas venceu na estreia do Brasileirão...

O Brasileirão não começou bem pros clubes de São Paulo. Nenhum dos 6 times da “tropa paulista” conseguiu vencer na 1ª rodada. Algo que não acontecia há 13 anos. São Paulo, Mirassol, Palmeiras, Santos, Corinthians e Red Bull não conseguiram uma vitória em suas partidas de estreia. Ficou um gosto amargo na boca dos torcedores e uma preocupação evidente. Essa foi a 1ª vez desde 2012 que nenhum clube paulista venceu na abertura do torneio nacional. Os piores resultados ficam pro Tricolor (que apenas empatou em casa com o Sport) e pro Santos (que tomou a virada e foi derrotado pelo Vasco). Resultados “normais” foram os empates do Palmeiras (em casa contra o Botafogo) e do Red Bull (em casa contra o Ceará, buscando um 0 a 2) e a derrota do estreante Mirassol pro Cruzeiro, no Mineirão. Apesar de ter tido o melhor desempenho, ao empatar com o Bahia (com o time reserva), a situação já piorou pro Timão, que perdeu na estreia da Sula em casa...

Pela 2ª rodada os paulistas terão 2 jogos em que são favoritos, 2 partidas equilibradas e outras 2 em que terão verdadeiras “pedreiras” pela frente. Entrarão em campo com “obrigação” de buscar os 3 pontos: o Corinthians (que enfrenta o Vasco, em casa - amanhã – 18h30) e o Palmeiras (que vai até o Recife encarar o Sport - domingo – 18h30). O Mirassol (que pega o Fortaleza, em casa - domingo – 18h30) e o Peixe (que recebe o Bahia, na Vila - domingo – 20h30) terão jogos equilibrados. Já o São Paulo (que vai encarar o Galo, no Mineirão) e o Red Bull (que enfrenta o Flu, no Maracanã, ambos no domingo – 16h) terão partidas dificílimas e precisarão jogar muito pra apagar a má impressão da 1ª rodada...