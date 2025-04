Entrelinhas

A princípio o contrato com a Fadep, entidade de Ribeirão Preto que assumiu a tarefa, previa três frentes: diagnóstico, revisão do PCCS e reestruturação do organograma da administração. A do meio até agora não saiu, apesar das cobranças do sindicato, da Câmara e dos próprios servidores. O governo decidiu priorizar, a pedido da Fadep, a reestruturação do organograma - projeto que já está no Legislativo e prevê criar três novas secretarias, além de outros comissionados.

Vem substitutivo

O problema, admitiu o secretário de Administração Cristiano Zamboni, é que o PL foi entregue sem parecer jurídico da Procuradoria do município nem impacto financeiro e previdenciário. Neste caso, a prefeitura pediu correções à entidade responsável pelos trabalhos - em outras palavras, tudo indica que o governo deverá encaminhar um projeto substitutivo.