Sua pele tem ficado mais oleosa nos dias quentes? O que fazer?

Em dias mais quentes, é normal que antes mesmo do meio do dia a gente sinta nossa pele mais oleosa. Chegando ao fim do dia, dá aquela sensação de brilho de oleosidade na pele, como se fossemos derretendo pouco a pouco.

O calor estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo para manter a pele hidratada e protegida. Dessa forma, é natural a gente perceber um aspecto mais brilhante e propenso à acne.E tem mais: o suor se mistura com a oleosidade natural da pele, dificultando a evaporação e deixando a pele com sensação pegajosa. Além disso, a umidade do ar pode fazer com que os poros fiquem mais dilatados, facilitando o acúmulo de impurezas. Todos esses ingredientes são a receita certa para nossa pele ficar com poros mais entupidos, sobretudo quando a gente erra a mão nos cuidados.

O que fazer para cuidar da pele oleosa?

1. Não lave o rosto em excesso