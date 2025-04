Organização dos sapatos

Ou que pelo menos sejam guardados em uma porta do armário só para esse fim. Por quê? Porque por mais que limpemos, sapatos são sujos, podem cheirar, então não devemos misturá-los com as roupas e menos ainda com roupas de cama e banho.

Se você me disser: Não tenho lugar! Então que eles fiquem sempre nas prateleiras mais baixas do guarda-roupa.

•Se você vai organizar os calçados em prateleiras com pouca profundidade, uma boa solução é seguir essa inspiração. Intercale os pares (coloque um pé direcionado para frente e outro para trás) para deixar o modelo todo a vista, e otimiza o espaço.