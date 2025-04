Tarifaço americano: Brasil tem alíquota de 10%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu que as tarifas recíprocas ao Brasil serão ao menos metade da alíquota cobrada pelos outros países, sendo a taxa mínima de 10%. O acordo costurado entre o governo brasileiro e os Estados Unidos para garantir uma taxação mais baixa teve como ponto de partida o etanol. Do lado brasileiro, participaram da negociação representantes do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O Brasil já sabia que os produtores americanos de etanol tinham grande influência sobre a Casa Branca - o setor tem peso político decisivo até nas eleições. Negociadores brasileiros reforçaram, junto aos americanos, que o etanol brasileiro já tinha sido tarifado em fevereiro, numa medida classificada por Trump como de "reciprocidade". Outro argumento apresentado aos Estados Unidos foi o de que o açúcar, por exemplo, tem tarifa extremamente vantajosa para os americanos - e extremamente penosa para o Brasil. Mais: o Brasil tem comércio deficitário com os EUA. Nos últimos 15 anos, o superávit dos americanos na relação com o Brasil somou US$ 410 bilhões.

Pontos positivos do tarifaço

Entre os pontos positivos das tarifas impostos pelos Estados Unidos estão os setores exportadores de commodities, como o Agro, que podem se beneficiar de uma guerra comercial, uma vez que os países tendem a retaliar as medidas dos EUA. Vale lembrar que entre 2018 e 2020, durante a guerra comercial entre EUA e China, a demanda chinesa por commodities migrou dos EUA para o Brasil, beneficiando produtos como soja e milho. Além disso, pode haver um foco maior da China em investimentos estratégicos em infraestrutura no Brasil e na América Latina. A China ampliou, desde o ano 2000, significativamente seu investimento estrangeiro direto na região, com um CAGR (taxa de crescimento anual composta) de 16,3% em 20 anos, somando US$ 73,3 bilhões em investimentos em infraestrutura no Brasil entre 2007 e 2023, distribuídos em 264 projetos, segundo o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). Já as tarifas sobre o Brasil menos severas em comparação com o restante do mundo podem posicionar o país como menos exposto ao risco tarifário, favorecendo a continuidade da rotação de fluxos de capital para fora dos EUA.